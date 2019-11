Agrovale

A moradora do Morro Tico-tico, Iria Mayolo, 68 anos, está apreciando pelo primeiro ano os belos cachos de flores de uma orquídea que ganhou há cinco anos de uma vizinha. Diabética e com problemas nos pulmões, está se recuperando de um problema nos rins, que a levou ao hospital. Entre as atividades de rotina estão limpar o pátio e lavar a roupa. Iria adora receber a visita de vizinhos e parentes.

Por Alan Dick