Outros esportes

A arroio-meense Eneida Führ Kuhn, moradora do bairro Aimoré, conquistou a 3ª colocação no Campeonato Nacional de Vôlei Master disputado em Brasília entre o último dia 29 e dia 2. Ela é atacante de meio da equipe Brasil Sul, que representa o RS na categoria Damas de Esmeralda – 55 anos.

Foram seis jogos na fase classificatória, dois por dia. Depois, a semifinal e a disputa do terceiro lugar. Ao todo, foram oito jogos. “O campeonato foi bastante equilibrado. A gente teve que jogar muito, foram quatro jogos com tie break. Vencemos São Paulo no último dia. Interessante é a gente poder, nessa idade, ainda praticar uma atividade esportiva. Além de conhecer outros Estados, outras realidades, trocar experiências. Mas a gente fica bem feliz quando consegue se classificar bem”, revela.

A maioria das integrantes é da Região Metropolitana. A competição ocorre normalmente em outubro, sempre em um Estado diferente. No ano passado foi no Rio Grande do Norte. No próximo ano será no Ceará.

Por Alan Dick