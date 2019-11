Educação

A Administração de Arroio do Meio, por meio da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, em parceria com a Associação Gaúcha de Supermercados – Agas comunica que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos da Escola Móvel da Agas, a realizar-se na próxima semana, de 4 a 8 de novembro, na Rua de Eventos.

As cinco qualificações serão voltadas para o ramo alimentício, com até 45 vagas por turma – Cortes Especiais (dia 4), Qualidade na Desossa (5), Mix de Sucesso em Padarias e Confeitarias (6), Mix Epecial de Natal (7) e Festival de Tortas (8). As aulas ocorrem das 8h30min às 12h e das 13h às 17h30min. As inscrições podem ser feitas na secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, na refeitura, ou direto pelo e-mail capacitacao@agas.com.br.

A oportunidade surgiu a partir de um contato realizado pela Administração Municipal com a Agas no primeiro semestre, considerando também o número de empresas associadas de Arroio do Meio e conta com o apoio das Cooperativas Languiru e Dália, que fornecerão os insumos para os cursos.

Por Alan Dick