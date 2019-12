O Alto Taquari

Os alunos do 6º ano da Escola Pedro Pretto, de Travesseiro, realizaram na terça-feira, dia 12, uma viagem de estudos à Porto Alegre juntamente com seus professores regentes, vice-diretora e o apoio da secretaria da Educação. Na oportunidade fizeram Passeio Turístico com o City Tour – Zona Sul, para conhecer pontos turísticos e históricos de Porto Alegre, inclusive a área rural. Também conheceram a Praça da Matriz, visitaram a Catedral Metropolitana, Palácio Farroupilha e a Assembleia Legislativa, além de uma visita ao Shopping Praia de Belas e uma viagem de Trensurb e Aeromóvel até o Aeroporto Salgado Filho. A viagem serviu para os alunos vivenciar alguns conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Por Alan Dick