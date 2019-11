Evento

No domingo, dia 10 de novembro, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Forqueta realiza o almoço em comemoração aos 139 anos. Na programação do dia estão: recepção às 8h30min; culto às 9h30min e almoço de confraternização. Na parte da tarde terá sorteio da rifa e baile para todas as idades com a Banda Sem Compromisso. Presença da Solange Brinquedos com brinquedos infláveis para as crianças e mateada com a Erva Ximango.

Por Alan Dick