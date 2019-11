Municípios

Em Travesseiro, a Administração Municipal entregou dois tanques de dejetos líquidos para as Associações de Agricultores da Sede e de Três Saltos Baixo. O ato aconteceu na quinta-feira, dia 14. O secretário da Agricultura, Vilson Cornelius, disse que com a cedência destes equipamentos, as comunidades têm autonomia para realizar o transporte de dejetos, não ficando dependentes da secretaria da Agricultura, que assim poderá dar mais atenção a outras comunidades.

Por Alan Dick