Futebol

Restam poucas horas para os jogadores e expectadores dos esportes de verão superarem a ansiedade e terem a certeza de que o Intercamping não para, o Intercamping espera. A abertura do maior campeonato de futebol sete de verão do Vale do Taquari, será neste sábado, dia 23, no Camping da Pedra em Picada May, com seguintes confrontos: 13h – Pançudos x Jurupita (Categoria Municipal); 13h50min – Vc Amigos x News Car (Categoria Livre); 14h40min – Wasserstatd x Os Penetras (Livre); 15h30min – Largados x Paganada Al In (Livre); 16h20min – Gaúcho x Atlética Tamanduá (Sub 18); e 17h10min – Picada Flor x Desimpedidos (Sub 18).

Nesta edição a competição organizada pela Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso) terá participação de 29 equipes em três modalidades, e promete ser sucesso de público e de emoção. As 12 rodadas, passarão também pelos campings Riacho Doce e Germano em Linha Perau. O ingresso será de R$ 5 para custear despesas com arbitragem, uma vez que a competição não conta com apoio da Administração Municipal.

SAIBA MAIS – As 16 equipes da Categoria Livre formam quatro chaves na primeira fase para definir o rankeamento das oitavas de final. Já as equipes do Sub 18 formam duas chaves e jogam dentro da chave para definir as duas melhores que disputarão as semifinais. Pela categoria Municipal as cinco equipes enfrentam-se entre si na primeira fase, passando as quatro melhores para as semifinais. O Intercamping é uma realização da Aemaso e conta com o apoio do Sicredi.

CHAVEAMENTO

CATEGORIA LIVRE – CHAVE A – Vc Amigos FC.; União Assistencial; Agro Comercial Progresso ;News Car. CHAVE B – Demonhos FC; América FC; Baile de Munique; Illuminatis. CHAVE C – Os Penetras FC.; Wasserstad; Us Guri da Catequese; Os Sombras. CHAVE D – Largados FC.; Os Guri da 24; Maravilha FC; Paganada Al In.

CATEGORIA MUNICIPAL – Pançudos FC; Jurupita; Aprovados FC.; União Tamanduá; Parceiros FC.

CATEGORIA SUB – 18 CHAVE A- Guarani – Igrejinha; Picada Flor; Desimpedidos FC; Sabotagem. CHAVE B – Gaúcho – Progresso; Atlético Tamanduá; Reis do Danone; Inter de Limão FC.

Por Alan Dick