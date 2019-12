Futebol Amador

O Camping Riacho Doce de Linha Perau, Marques de Souza sedia a 2ª rodada, do Campeonato Intercamping, neste sábado, com os seguintes confrontos:

13h – Guarani x Picada Flor (Sub 18); 13h50min – Baile de Munique x Illuminattis (Livre); 14h40min – Reis do Danone x Inter de Limão (Sub 18); 15h30min – Agro Com. Progresso x News Car (Livre); 16h20min – Desimpedidos x Sabotagem (Sub 18); e 17h10min – Aprovados x Parceiros (Municipal).

A rodada de abertura ocorreu no Camping da Pedra em Picada May, com os seguintes resultados: Pançudos 1 x 1 Jurupita;Vc Amigos 0 x 3 News Car; Wasserstatd 0 x 5 Os Penetras; Largados 1 x 1 Paga Nada All In; Gaúcho 4 x 0 Atlético Tamanduá; e Picada Flor 1 x 2 Desimpedidos.

O Intercamping é uma realização da Associação Esportiva de Marques de Souza e conta com apoio do Sicredi e STR Lajeado.

Por Alan Dick