Evento

A Patronagem e a Invernada Campeira do CTG Querência do Arroio do Meio, estão com tudo pronto para a realização de seu 17º Rodeio Crioulo Estadual. O evento ocorre neste final de semana com apoio da Prefeitura e do Sicredi, além da 24ª RT e do MTG. A programação inicia hoje, dia 8 e vai até o final da tarde de domingo, dia 10, com provas de tiro de laço divididas em várias categorias. O rodeio vai distribuir premiação com troféus e mais de R$ 16 mil em dinheiro para 150 laçadores melhores classificados nas provas de laço duplas, laço individual, laço equipe e laço família. O evento também prevê provas de rédeas e chasque no começo da tarde de domingo, quando devem ocorrer provas de laço da vaca parada nas categorias, piá, piazito, prenda e prendinha.

A programação será desenvolvida no Parque Municipal de Eventos, que recebeu melhorias em sua infraestrutura para receber um público que deve superar três mil pessoas, segundo a expectativa do patrão Loivo Fuhr. Ainda no decorrer desta semana, o Parque de Eventos teve os primeiros movimentos com a instalação de barracas por parte das equipes dos mais de 400 laçadores, de cerca de 50 Piquetes e CTGs esperados no rodeio. “Serão laçadores de mais de 30 municípios”, estima Clécio Schwarzer, capataz da Invernada Campeira do CTG Querência.

As competições de laço, que serão disputadas dentro das regras do MTG com a apresentação do cartão de tradicionalista e presença do laçador no ato da inscrição, iniciam às 14h desta sexta-feira, com prova de laço individual. Às 17h inicia a competição da Taça Cidade de Arroio do Meio. Amanhã, dia 9, às 8h, iniciam as provas do laço Vaqueano, Rapaz, Patrão, Capataz, Senhor, Veterano e Guri, seguido de raspadinha de duplas. Às 10h, começam as provas do laço de equipes divididos em Força “A”, “B” e “C”. Na parte da tarde iniciam as provas de laço de duplas, também divididos em três categorias. Ainda no sábado, às 18h, será realizada a solenidade de abertura oficial do rodeio com a participação de autoridades e tradicionalistas, seguida de raspadinha de duplas.

No domingo, dia 10, as provas iniciam às 7h30min para retardatários. A partir das 8h ocorrem as provas do laço família, onde se incluem as competições de Prenda, Prendinha, Piá, Laço Irmão e Laço Pai e Filho. Às 10h, tem as semifinais do laço de duplas. A parte da tarde está reservada, entre outras atrações, para a fase final do laço de equipes e de duplas com encerramento previsto para as 18h com a entrega de premiação.

A patronagem comunica que o valor do ingresso será de R$ 5 por dia e que todas as inscrições encerram amanhã, dia 9, às 19h. No local do rodeio será prestado serviço de copa e cozinha por uma equiupe terceirizada pelo CTG. Para o bom e correto funcionamento das provas do rodeio, o CTG Querência investiu na contratação de gado da Cabanha Macri, de Venâncio Aires, além de dois juízes que fazem a avaliação das armadas e os narradores Vilnei Ferreira, Felipe Freitas e Alexandre Nunes Francesquet.

Por Alan Dick