Política

Três projetos de autoria do Executivo foram aprovados por unanimidade na sessão de quarta-feira, dia 16, da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Eles autorizam o custeio de despesas de até R$ 120 mil para promoção e/ou parceria de eventos alusivos à programação, decoração e iluminação natalina; concedem auxílio de R$ 200 mil para 12 círculos de pais e mestres de educandários municipais, para pinturas, reparos, reformas prediais e pequenos investimentos, em regime de urgência, prorrogam por mais 120 dias, o prazo de vigência do Edital de Homologação de Classificação Final dos inscritos no Programa de Moradia Popular no Loteamento Residencial Econômico nº 009/2018, de 30 de novembro de 2018, definindo 31 de março de 2020 como data base final. Antecedendo a sessão, o prefeito Klaus Werner Schnack explicou aos vereadores ser uma alteração necessária, permitindo o andamento de financiamento por parte dos beneficiários junto a Caixa Econômica Federal.

Ainda foram aprovados projetos Legislativos que concedem os títulos de cidadão e cidadã arroio-meense a Cláudio Adolfo Grehs e Mariane Bernardine Schulze Sutthoff.

CHEQUE INCENTIVO PARA SUINOCULTORES – Cesar Kortz (MDB) abordou o Dia do Professor, salientando ser um profissional importante, que por vezes não é valorizado, pois é a que dá encaminhamento para todas as outras profissões. Disse que seu primeiro professor foi seu pai, ensinando a valorizar a agricultura, e entendeu que é assim que se criam os sucessores nas propriedades rurais. Afirmou ainda que há muitos outros professores, que não são de carreira, mas que cuidam das crianças. Kortz ainda destacou a importância da participação nas reuniões comunitárias e a verba que os municípios vão receber referente ao Pré-sal. Observou que há o Plano Diretor e ainda, que se pense em algo em especial para a agricultura. Disse que hoje há a cama aviária, que pode ser utilizada no Cheque Incentivo. Sugeriu algo voltado aos dejetos de suínos. Salienta que esses produtores também sejam beneficiados no Cheque Incentivo. Disse ainda, que hoje, basicamente, a manutenção que os suinocultores necessitam não é tão alta. Para finalizar, fez pedido para o setor de serviços urbanos, para limpeza da parada de ônibus do trevo e colocação de uma lixeira.

INVESTIMENTOS NA ERS-482 – José Elton Lorscheiter, o Pantera (PP) repercutiu a visita do deputado Jerônimo Goergen (página 9). Pantera também falou da ERS-482 e do valor de R$ 1,7 milhão que o município irá receber do Pré-sal. Agradeceu aos senadores gaúchos pelo empenho. Ainda, enalteceu a ideia do prefeito Klaus, que pensa em investir parte desse dinheiro na rodovia. Destacou que se não houver investimento logo, será perdida a base já feita no local. Revelou ainda que na semana anterior esteve com o colega Darci Hergessel (PDT) no Daer, onde conversaram com o funcionário Sadi Marques, reivindicando a sinalização nos dois quilômetros já asfaltados, assim como a colocação de sinalização e redutores de velocidade. Pantera se mostrou satisfeito pois a pintura foi logo feita. O vereador também falou sobre as paradas de ônibus em geral, destacando a ideia da colega que passou pela casa, Juliana Gasparoto, pela padronização das paradas. Observou que hoje há abrigos de vários modelos. Padronizar, conforme o legislador, é questão de impressionar e deixar uma boa apresentação à comunidade e aos visitantes. Observa que em outros municípios há marco nas paradas, o que também acha interessante. Em aparte, a vereadora Helena Matte (MDB) destacou os méritos da casa legislativa quanto à conquista da sinalização e redutores de velocidade para a VRS-482.

QUEBRA-MOLAS E ILUMINAÇÃO – Pedro Volmir de Freitas Noronha, o Kiko (PTB) – pediu por lixeira no bairro Medianeira e por troca de lâmpadas. Também falou de verbas que conseguiu em Brasília e que irá junto para a capital federal com objetivo de conseguir novas. Reforçou o pedido de lâmpadas na rua Theobaldo Schmitt. Também para as proximidades da área verde do bairro Aimoré, onde há várias queimadas. O vereador solicitou a instalação de dois quebra-molas: na rua Coronel Adolfo Zimmer e na rua Bela Vista. Lembrou ainda que está com vários pedidos de quebra-molas e pintura de faixas de segurança que não aconteceram e que vai pedir novamente, no caso de os pedidos não serem atendidos.

CALÇADAS NA ESTRADA DE BELA VISTA/ARROIO GRANDE – Darci Hergessel (PDT) – Falou sobre um pedido por dois abrigos de ônibus feito há três anos, para as proximidades da Minuano, no bairro Aimoré. Disse ter em mãos um abaixo assinado com mais de 50 nomes de pessoas que diariamente pegam ônibus nesse local. Também, salientou que se passou mais um ano e não ocorreu a construção de um pavilhão para o Parque de Máquinas para abrigar os veículos da prefeitura que ficam expostos ao tempo. Hergessel também cobrou quanto aos anteprojetos, que sequer têm uma posição do Poder Executivo. Sobre Pré-sal, disse que o valor de Arroio do Meio será de R$ 1,7 milhão e que será liberado em janeiro. Avaliou ser ótimo investir parte do valor no trevo, no asfalto de Dona Rita e recapeamentos de algumas ruas. Aproveitou para sugerir pavimento na subida, próxima da RGE. Também tratou sobre o trecho da ERS-482, que estava há dois anos esperando por pintura. E disse que iria novamente intermediar uma reunião com o secretário dos Transportes do Estado, Juvir Costella para tratar sobre o asfaltamento da 482. Por último disse que foi procurado pelo proprietário da empresa CGA calçados, o qual reclama da falta de calçada de nas proximidades da empresa, colocando em risco a integridade dos pedestres. O vereador disse falou com Eneias Bruxel, do Planejamento, o qual se prontificou em resolver o problema o quanto antes.

OBRAS NA SAÚDE – Helena Matte (MDB) – Convidou os colegas e a comunidade, especialmente do bairro Bela Vista, para entrega da obra de ampliação do posto de Saúde (página 5). Ela também destacou a execução a obra do Posto de Saúde Central. Obras, que, segundo Helena, garantirão maior comodidade e melhorias no atendimento da comunidade. Em aparte, o vereador Darci Hergessel (PDT) disse ter dúvidas a respeito do valor destinado através da emenda de Moreira, observando que no balancete ainda não consta nada sobre a liberação do recurso. Helena pontuou que os valores já foram empenhados.

LIMPEZA DE FOSSA – Vanderlei Majolo (PP) – Abordou a contemplação do município com verba do Pré-sal. Disse que se fosse o prefeito buscaria mais R$ 1 milhão com o Estado, e colocaria mais um aporte extra de R$ 1,5 milhão dos cofres do município e faria 5 km de asfalto para Arroio Grande. “Nunca imaginei que teríamos uma fatia do Pré-sal. Mas, temos que bater na porta do Estado e cobrar, pois o município tem como bancar uma parte”. Majolo também destacou a passagem do Dia do Professor. Profissão que segundo ele é diferenciada, pois além de ensinar, é um profissional que precisar ter coragem para enfrentar o dia a dia. O legislador também pediu melhorias na travessa Pochmann. Quanto ao Plano Diretor, fez uma sugestão que, conforme ele, pode no início parecer estranha. A ideia está ligada ao sistema de limpeza de fossas. “Temos muitos problemas com isso, que é um incômodo para a sociedade, sendo uma questão de saúde pública”. Disse que não se tem uma empresa totalmente adequada para esse tipo de serviço, e quanto tem o custo é alto. Sugeriu que o município pense em colocar isso como uma ferramenta que faça parte do complexo de programas: a limpeza de fossas de forma gratuita, com o destino correto dos dejetos.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – Rodrigo Kreutz (MDB) – Parabenizou os professores que tanto fazem pelos seus alunos. Agradeceu ao Daer pela pintura na ERS-482, contudo, lamentou a demora até ser encaminhada. Disse que esteve em reunião com o secretário do transporte Juvir Costella, quando foi anunciado que o Estado não tinha verbas. Agora, com a verba do Pré-sal, se mostra contente vendo que o município está disposto a colaborar. Disse que o Estado está disposto em auxiliar com os líquidos para a base do capeamento. Comentou ter a mesma opinião do colega Vanderlei Majolo, de buscar financiamento para avançar mais na obra. Lamenta que, apesar das dificuldades, o Daer tenha colocado dinheiro em estrada que nem é de sua competência. Também comentou sobre a passagem embaixo da ponte do Arroio Grande, na ERS-130, e outras possibilidades para melhorias na mobilidade. Kreutz ainda abordou o custo do município com a iluminação pública, sugerindo que se comece a trocar as lâmpadas convencionais pelas de led, que são mais econômicas. Acrescenta que hoje o município gasta cerca de R$ 1,2 milhão por ano de iluminação e que, certamente, com os equipamentos em led, poderia se reduzir esse gasto. Ainda, sugeriu a implantação de estrutura para geração de energia fotovoltaica, a qual pode ser financiada e que em poucos anos poderia estar paga.

ERS-482 É COMPETÊNCIA DO ESTADO – Roque Haas, o Rocha (PP) questionou quando vai chegar a hora de valorizar as pequenas empresas prestadoras de serviços. Disse que se pensa muito nas grandes empresas. Sugeriu pegar 3% do imposto gerado pelos pequenos e devolver numa forma de incentivo. Acrescentou que seria uma fórmula simples, que iria valorizar e permitiria o crescimento destas empresas. Na mesma linha, o vereador cobrou maior incentivo ao produtor rural, reforçando um anteprojeto encaminhado há bastante tempo com os detalhes de suas ideias. “Se não valorizarmos o pequeno agricultor, nosso interior irá enfraquecer cada vez mais”. Disse que seu anteprojeto contempla os que sonham em ficar no interior. Salienta que não realizando investimentos, todos deixam de ganhar. “Estou me humilhando há anos. Hoje não se faz por que não se quer fazer. Se fosse um pouco coerente, já estaria sendo feito”, lamenta. Rocha também abordou os acessos secundários, observando que finalmente deverá virar realidade, pelo menos uma das situações. “Certamente no final da obra da ponte do Arroio Grande, vamos ver como custou pouco e quantas vidas poderiam ter sido salvas”. Quanto ao dinheiro que vem do Pré-sal, disse não desmerecer a comunidade de Arroio Grande, mas não concorda que o município invista em uma obra que é de total competência do Estado. Avalia que enquanto será feita essa obra, outras ruas do município que também precisam deste tipo de investimento, não vão ter. Também falou da segunda alternativa de desafogo do trânsito no trevo de acesso ao Centro, que é a ponte do Wünsch. Disse que é necessário pouco dinheiro para solucionar o problema. Por último falou da falta de sinalização na entrada do bairro Aimoré, pela ERS-130.

Adiles Meyer (MDB) falou que o prefeito gostaria de partilhar as definições da verba do Pré-sal com a casa legislativa, com o objetivo de somar ideias para que o valor seja partilhado em comum acordo com os vereadores. Adiles também falou dos distritos e sua representatividade. Disse que cada um tem suas peculiaridades. Observou que no passado o interior era discriminado pela sua simplicidade, mas com a evolução dos tempos, veio o progresso e o desejo de querer melhorar. A tecnologia também foi absorvida de acordo com a vereadora, e as inovações e os caminhos se inverteram. Adiles salienta que atualmente cada vez mais a população procura o interior. Ela destacou como exemplo de desenvolvimento o distrito de Forqueta, sendo essa uma referência no município. Assinalou que está se apostando no distrito, onde a comunidade é cada vez melhor acolhida. A vereadora ainda destacou a obra na ponte do Treze de Maio, tendo o trânsito que ficar interrompido por cerca de 30 dias. Adiles também convidou todos para a 3ª Feira Agrícola que será realizada nos dias 25 e 26 de outubro e parabenizou a equipe envolvida na organização. A vereadora parabenizou a passagem do Dia das Crianças, que são o futuro da nação, assim como o seu reconhecimento pelo trabalho dos professores.

Por Alan Dick