Na manhã de ontem, dia 17, a Administração de Travesseiro, realizou a escolha do Concurso Fotográfico, os Encantados de Travesseiro.

A comissão de jurados composta por Claudine Becker (Sesc), Liane Parizzi Nardino (vice-prefeita e secretária da Educação de Pouso Novo), Josiane Barbosa Prietsch (Sicredi/União Faz a Vida), Elton de Andrade (Informativo do Vale) e Solano Alexandre Linck (O Alto Taquari), tiveram a tarefa de escolher as melhores fotografias nas categorias: Infantil, InfantoJuvenil, Adulto Amador, Profissional e de Pessoas de Fora do Município. As inscrições encerraram na semana passada com aproximadamente 80 participantes. As imagens escolhidas ilustrarão materiais gráficos do município. A divulgação dos vencedores e premiação ocorre no dia 25, na Noite de Talentos, que integra a programação da Feira do Livro.

Por Alan Dick