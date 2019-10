Agrovale

Com as excelentes perspectivas de crescimento na produção de suínos brasileira, está claro que precisamos de soluções inteligentes e rápidas para acompanhar e aproveitar este momento.

O piso vazado em concreto é um grande aliado nesta “nova suinocultura”, por todos os benefícios que ele pode oferecer, tanto na operação das granjas quanto no aumento da lucratividade dos produtores e empresas. Isso porque ele é uma realidade na implantação dos projetos novos e em granjas já consolidadas.

Dentre os vários benefícios dos pisos vazados, destacam-se os seguintes:

– Limpeza das granjas – auxilia na coleta e remoção dos dejetos, gerando ambientes mais limpos, pois os animais ficam “separados” dos dejetos gerados.

-Bem-estar Animal (BEA) – condições favoráveis de alojamento para os suínos.

– Redução de mão de obra – reduzindo a carga de trabalho dos produtores, que passam a não necessitar “raspar” as baias duas a três vezes ao dia.

– Construção das instalações – agilidade e redução no tempo de construção das granjas.

– Otimização da estrutura – possibilidade de aumento na densidade de alojamento.

Benefícios estes que transformam diretamente a vida de quem trabalha na atividade, pois além de produzirem os suínos dentro dos mais rigorosos padrões de mercado, possibilitam o aumento de escala nas suas propriedades.

Todos esses benefícios só são percebidos com a utilização de produtos com qualidade e garantia, que sejam produzidos dentro dos mais rigorosos padrões de fabricação. A durabilidade dos pisos é um fator de extrema importância, pois as instalações construídas ou adequadas não podem passar por “reformas” dos pisos vazados em um curto período de tempo. Ocorrendo esta situação o projeto se torna inviável, por duplicar o custo no mesmo item.

Além de toda a perda em resultados zootécnicos, uma vez que animais lesionados e em condições inadequadas não produzem o esperado, os produtores se obrigam a aumentar o período de vazio entre o alojamento dos lotes para as manutenções, produzindo menos neste período. Perdas financeiras são sentidas diretamente na cadeia de produção de suínos, pois granja parada é sinônimo de prejuízo.

Felipe C. Luckow

Por Alan Dick