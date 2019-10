O Alto Taquari

Na próxima quinta-feira, dia 17, a Administração de Travesseiro, realiza a escolha do Concurso Fotográfico, os Encantados de Travesseiro. As inscrições encerraram ontem com aproximadamente 60 participantes.

A secretária de Educação, Cristiane Neitzke, revela que o número de participantes quase triplicou em comparação com 2018. Entre os inscritos, muitas pessoas do interior e de fora do município.

Serão escolhidas as melhores fotografias em cinco categorias e a premiação será de até R$ 250. Os avaliadores são profissionais ligados aos jornais O Alto Taquari, O Informativo, ao Sicredi, Sesc e a vice-prefeita de Pouso Novo, Liane Parizzi Nardino. As imagens escolhidas ilustrarão materiais gráficos do município.

Por Alan Dick