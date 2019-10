Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio comunica que iniciou no dia 7 e segue até 25 de outubro a Campanha Nacional de Sarampo. Essa etapa inclui as crianças de seis a 11 meses (que precisam ser vacinadas) a menores de cinco anos (se necessário).

A equipe de Saúde lembra da importância da prevenção, considerando que o país está vivendo um período de surto do sarampo. “É uma oportunidade para atualizar outras vacinas pendentes em adolescentes, jovens e adultos, dando uma atenção especial para a vacina da febre amarela”, reforça a enfermeira Lisete Berwanger. “Procurem o posto de saúde mais próximo de sua casa durante a semana. É importante que mantenham as vacinas de toda a família em dia. Vamos cuidar do nosso bem mais precioso, a família”, reforçam os integrantes da equipe de saúde.

DIA D – 19 de outubro, das 8h às 17h:

O Posto de Saúde do Centro – provisoriamente instalado na casa branca localizada na rua Visconde do Rio Branco, esquina com a São João, nº 712, próximo ao Salão Paroquial – abrirá no sábado, dia 19, das 8h às 17h, especialmente para vacinação desse público alvo. Na ocasião, os pais devem conduzir os filhos com a caderneta de vacinas para revisão.

Por Alan Dick