O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

O Posto de Saúde Central de Arroio do Meio estará aberto amanhã, 5 de outubro, das 8h às 11h30min, para coleta de pré-câncer e solicitação de mamografia. Lembrando que o atendimento está sendo realizado temporariamente na Casa Branca – localizada na rua Visconde do Rio Branco, esquina com a São João, nº 712, próximo ao salão Paroquial – enquanto o prédio oficial passa por obra de ampliação e reestruturação, visando qualificar o atendimento à comunidade.

A manhã destinada aos cuidados com a Saúde da Mulher faz parte do Calendário Municipal de Saúde, junto a demais ações preventivas do Outubro Rosa – campanha de conscientização que tem como objetivo principal, alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. “Nosso calendário prevê ações mensais nas unidades de saúde dos bairros, focadas em saúde preventiva, orientação e enfrentamento das dificuldades das nossas famílias”, afirma o secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli.

Vacinação: Além dos exames preventivos, a equipe de saúde também estará atualizando a carteira vacinal de adultos. Serão aplicadas vacinas contra tétano, hepatite B, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e febre amarela. É importante levar cartão de vacinas e do SUS.

Por daiane