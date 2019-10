Futebol Amador

O Campeonato Regional da Aslivata, Copa Certel/Sicredi, promovido pela Associação de Ligas do Vale do Taquari realizou no domingo, dia 29, os jogos da volta da fase de oitavas de final da Série “A”. Os dois representantes de Arroio do Meio, Rui Barbosa e Sete de São Caetano, foram eliminados na categoria de Titulares. Nos Aspirantes, classificou-se o Rui Barbosa, que passou pelo Sete de Capitão e pelo Sete de São Caetano. Este último, mesmo perdendo em campo, recuperou os pontos diante do Imigrante de Estrela, que utilizou dois atletas de forma irregular. O Esperança de Rui Barbosa, jogando pela Copinha, perdeu em Bom Retiro do Sul.

Pela Série “A”, jogaram na categoria de Titulares, em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Atlântico, em partida que teve muita movimentação em campo. O Rui Barbosa que precisava vencer para se classificar-se, teve uma proposta clara para atingir seu objetivo. Mesmo jogando no ataque, o Atlântico, que veio fechado, conseguiu garantir o placar de 0 x 0.

Em São Caetano, o Sete, que precisava vencer para classificar-se, esteve na frente, no placar, em três oportunidades diante do Boavistense, com parciais de 1 x 0, 2 x 1 e 3 x 2. No final, o Boavistense empatou a partida em 3 x 3 e ficou com a vaga para a próxima fase. Os gols do Sete foram marcados por Elivélton, cobrando pênalti, e Andrei Träsel (2).

Nos demais jogos, teve em Lajeado, Santo André 2 x 0 Ouro Verde; em São Bento, Canarinho 4 x 2 Juventude de Westfália (pênaltis, Canarinho 5 x 4); em Venâncio Aires, Flor de Maio 2 x 1 Rudibar; em Imigrante, Ecas 0 x 2 Taquariense; em Venâncio Aires, Assespe 1 x 0 Fluminense e em Palanque, Palanque 6 x 2 Cruzeiro de Vespasiano (pênaltis, Cruzeiro 7 x 6).

Pela categoria de Aspirantes, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete de Capitão. O Sete chegou a sair na frente, por 2 x 0. O Rui Barbosa reagiu e empatou a partida com dois gols de pênalti, cobrados por Rafa Reckziegel.

Em São Caetano, o Sete perdeu por 1 x 0 para o Imigrante de Estrela. Na decisão por pênaltis o Imigrante venceu por 6 x 5.

A rodada ainda teve, em Lajeado, Santo André 2 x 0 Ouro Verde; em Imigrante, Ecas 2 x 1 Taquariense (pênaltis, Ecas 3 x 1); em Venâncio Aires, Rudibar 0 x 1 Estudiantes; em São Bento, Juventude 0 x 3 Colorado; em Venâncio Aires, Assespe 0 x 1 Fluminense e em Palanque, Palanque 1 x 0 Cruzeiro (pênaltis, Cruzeiro 7 x 6).

Sete faz protesto

Diante da desclassificação de sua equipe de aspirantes, a direção do Sete de São Caetano, após tomar conhecimento da utilização de dois atletas de forma irregular por parte do Imigrante de Estrela, encaminhou um protesto junto à Aslivata, requerendo a reversão de pontos e a vaga para a próxima fase. O Sete apontou a inclusão de dois atletas na equipe do Imigrante, que atuaram como profissionais no primeiro semestre deste ano, jogando pelo Lajeadense e pelo Brasil de Farroupilha, mediante a apresentação de súmulas da Federação Gaúcha de Futebol, com assinatura dos atletas nos clubes referidos, o que infringe o Regulamento do Regional da Aslivata. Diante do fato, a Aslivata deu deferimento favorável ao Sete, que continua no torneio com sua equipe de aspirantes.

Pela Série “B” ou Copinha, jogando em Bom Retiro, o Esperança de Rui Barbosa perdeu por 4 x 2 para o Largados. Na outra partida, deu Minuano 6 x 0 Grêmio Beira do Rio. Em São Jacó/Teutônia, enfrentaram-se Independente 1 x 0 União Germana e Alto Taquari 1 x 1 Atlético Gaúcho. Na chave do Esperança, a liderança é do Minuano com 15p, Guarani e Largados tem 11p, Esperança 09p e Grêmio 01 ponto.

Na categoria de Veteranos, foram realizados os jogos da penúltima rodada da primeira fase, que teve em Nova Santa Cruz, Cruzeiro 4 x 2 Brasil de Marques de Souza; em Teutônia, Juventude 3 x 1 Estudiantes; em Roca Sales, Concórdia 4 x 0 Taquariense; em Cruzeiro do Sul, Independente 1 x 2 Ribeirense; em Teutônia, Águia Azul 4 x 2 Internacional e em Taquari, Pinheiros 2 x 1 União de Palmas.

Jogos para domingo

Pela Série “A”, jogam domingo pela categoria de Titulares, em Boa Vista do Sul, Boavistense x Canarinho; em Lajeado, Santo André x Assespe; em Costão/Estrela, Atlântico x Flor de Maio e em Vespasiano Corrêa, Cruzeiro x Taquariense.

Pela categoria de Aspirantes jogam em Boa Vista do Sul, Rui Barbosa x Ecas; em Lajeado, Santo André x Fluminense; em Costão/Estrela, Sete de São Caetano x Estudiantes e em Vespasiano Corrêa, Cruzeiro x Colorado.

Pela Série “B” ou Copinha, ocorrem os jogos da última rodada da fase de classificação. No campo do Esperança de Rui Barbosa, jogam às 13h30min, Guarani x Largados e às 15h30min, Esperança x Grêmio Beira do Rio. No campo do Brasil de Alto Conventos jogam às 13h30min, União Germana x Alto Taquari e às 15h30min, Brasil x Independente.

Pela categoria de Veteranos, haverá, no domingo, os jogos da 5ª rodada, que tinha sido transferida. Jogam em Marques de Souza, Brasil x Ribeirense; em Palmas/Encantado, União x Juventude da Frank; em Venâncio Aires, Assespe x Águia Azul; em Taquari, Pinheiros x Cruzeiro e em Lajeado, Internacional x Taquariense.

Por Alan Dick