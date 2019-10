O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O consultor de marketing e inovação do Sebrae, Marcus Vinícius Tonin, falou sobre marketing digital para cerca de 70 pessoas, na noite de segunda-feira, no auditório da Acisam, em Arroio do Meio. A palestra integra o programa Incentiva Arroio do Meio, promovido pela CDL com apoio da Administração Municipal, Girando Sol, Sicredi e Sebrae e tinha vagas limitadas.

Tonin, auto-intitulado marketeiro confesso, falou acerca da transformação que vem ocorrendo no mundo, com a passagem da era do papel para a era digital. Afirmou que o marketing digital é uma soma de detalhes, que juntos formam uma estratégia, fundamental para qualquer negócio. Deixou claro que só vai ter sucesso quem entender que marketing digital se baseia em relacionamento, assim como todas as redes sociais. E, apesar de ser barato, é mais trabalhoso, justamente pelos detalhes envolvidos.

Para ele, o marketing precisa ter tanta importância em uma empresa como o setor produtivo ou de finanças. “O marketing é o único setor capaz de dobrar o preço do produto e fazer com que as pessoas continuem querendo comprá-lo”, observou.

O consultor também falou da influência da internet sobre o consumo e revelou que uma pesquisa aponta que mais da metade das compras dos brasileiros já são influenciadas pela rede. Para os próximos anos as mudanças devem ser ainda maiores e as oportunidades, para quem souber usar a tecnologia a seu favor, também. Recomenda que as vendas sejam vistas e pensadas de humanos para humanos e não para consumidores. Assim como o consumidor mudou o seu modo de comprar, quem vende também precisa mudar.

Marcus Vinícius destacou aspectos importantes e deu dicas de como fazer e manter uma regularidade de postagens nas redes sociais e de como não cair num ciclo vicioso, sem retorno.

Empreendedorismo

A CDL realiza dia 7 de outubro às 19h30min na Acisam a palestra gratuita Empreendendo e Inovando com a Consultora do Sebrae Miriam Gassen. A palestra tem por objetivo desenvolver comportamentos empreendedores a partir do estudo de cases de modelos de negócios inovadores.

Conteúdo programático: desenvolvendo comportamentos empreendedores; o que Elon Musk tem e que você deveria conhecer; você tem inteligência emocional para ser um empreendedor? solitude um hábito a desenvolver; gestão do tempo e a produtividade; a diferença entre produtividade e múltiplas atividades; oportunidade no negócio pela Inovação. Inscrições devem ser feitas na CDL até hoje, sexta-feira, pelos fones 3716-1892 / 98410-5584. As vagas são limitadas.

Por daiane