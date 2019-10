Futebol Amador

O Campeonato Regional da Aslivata, Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo, dia 20, os jogos da rodada da volta da fase de quartas de final da Série “A”, que definiu as equipes das categorias de Titulares e Aspirantes que participam da fase semifinal. Pela Copinha, foram realizados jogos da rodada de ida da fase semifinal da Série Ouro e Prata e pela categoria de Veteranos, foram quatro jogos da rodada de ida da fase de quartas de final da Série Ouro.

Pela Série “A” – categoria de titulares, as quatro partidas terminaram com placar de 0 x 0. Se enfrentaram em São Bento/Cruzeiro do Sul, Canarinho x Boavistense; em Linha Travessa/Venâncio Aires, Flor de Maio x Atlântico; em Taquari, Taquariense x Cruzeiro de Vespasiano Corrêa e em Venâncio Aires, Assespe x Santo André. Classificaram-se para a fase semifinal as equipes do Boavistense, Atlântico, Assespe e Taquariense.

Pela categoria de aspirantes, o Rui Barbosa jogou em São Bento/Cruzeiro do Sul, onde empatou em 1 x 1 com o Ecas de Imigrante. O Ecas largou na frente no placar. O Rui Barbosa empatou ainda no primeiro tempo através de Boquinha. O resultado classificou o Rui Barbosa.

Em Linha Travessa/Venâncio Aires, jogaram Sete de São Caetano x Estudiantes. A partida terminou com 2 x 1 para o Estudiantes que ficou com a vaga. O gol do Sete foi marcado no primeiro tempo através de Rafa Hammes, cobrando pênalti. A rodada completoucom Colorado 1 x 2 Cruzeiro e Santo André 3 x 1 Fluminense. Classificaram-se para as semifinais o Rui Barbosa, Estudiantes, Cruzeiro e Santo André.

Pela Série “B” ou Copinha, categoria Ouro, jogaram em Alto Conventos, Brasil 0 x 0 Minuano e em São Jacó, Alto Taquari 0 x 0 Guarani. Pela categoria Prata, o Esperança de Rui Barbosa jogou em Teutônia, onde empatou em 1 x 1 com o Atlético Gaúcho. Na outra partida em Cruzeiro do Sul, o Independente venceu por 2 x 1 do Largados.

Pela categoria de Veteranos, jogaram pela Série Ouro, em Venâncio Aires, Assespe 0 x 2 Brasil de Marques de Souza; em Conventos, Estudiantes 3 x 0 Ribeirense; em Palmas/Encantado, União 0 x 0 Cruzeiro de Nova Santa Cruz e em Roca Sales, Concórdia 2 x 1 Juventude de Linhas Frank.

Jogos para domingo

Pela Série “A”, inicia domingo a rodada da fase semifinal. Pela categoria de titulares jogam em Costão/Estrela, Atlântico x Boavistense e em Taquari, Taquariense x Assespe de Venâncio Aires. Pela categoria de aspirantes tem em Taquari, Rui Barbosa x Santo André e em Costão, Estudiantes x Cruzeiro.

Pela Copinha tem os jogos da rodada da volta da fase semifinal. Pela Série Ouro jogam em Canudos do Vale, Minuano x Brasil e em Lajeado, Guarani x Alto Taquari. Pela Série Prata, tem em Rui Barbosa, Esperança x Atlético Gaúcho e em Bom Retiro do Sul, Largados x Independente. O Esperança joga por um empate para se classificar a próxima fase.

Pela categoria de Veteranos, jogam pela rodada da volta das quartas de final – Série Ouro, em Marques de Souza, Brasil x Assespe; em Teutônia, Ribeirense x Estudiantes; em Nova Santa Cruz, Cruzeiro x União de Palmas e em Teutônia, Juventude x Concórdia. Pela Série Prata, com a desistência do Águia Azul e o Inter da Conservas, as equipes do Independente e o Pinheiros esperam pelo 5º e 6º colocados da Série Ouro para disputa dos jogos da fase semifinal.

Por Alan Dick