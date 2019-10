Municípios

O prefeito em exercício de Capitão, Daniel Hunhoff, entregou na semana passada o quinto lote de bonificação aos produtores rurais do município. Nesta etapa foram beneficiados 85 produtores, que receberam o montante de R$ 76.877,99.

Hunhoff conduziu a entrega do benefício e parabenizou todos os produtores pelo seu trabalho. Falou do aumento do valor da bonificação deste ano, na comparação com o ano anterior, numa soma aproximada de R$ 11 mil. O reflexo é o aumento da produção no município. Também aproveitou o momento para divulgar o novo programa de incentivo criado pela Administração Municipal, no qual serão beneficiados todos os setores que pretendem aumentar sua produção. O edital para inscrições foi aberto no dia 2 de setembro e se estende até 2 de outubro.

Hunhoff falou ainda sobre a suspensão do repasse de subsídio para atendimento veterinário, explicando que esta decisão se deu em razão do aumento elevado dos gastos. Lembrou que no exercício de 2017 foram gastos R$ 17.132, no exercício de 2018 R$ 13.835 e, no decorrer deste ano, até o mês de maio, foram gastos R$ 27.080, um aumento expressivo na comparação com anos anteriores.

Já o subsídio para o sêmen continua. Lembrou que no exercício de 2017 foram gastos R$ 79.900, em 2018 R$ 73.254 e, até agosto deste ano, o valor gasto é de R$ 55.544.

