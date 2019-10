O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Atendendo à solicitação de praticantes de futevôlei e vôlei de areia, acompanhados da professora de Educação Física e entusiasta do esporte, Cloé Scheid, a Administração Municipal de Arroio do Meio executa obra de revitalização e ampliação da quadra, localizada na Área de Lazer Pérola do Vale.

O espaço está sendo ampliado para duas quadras, permitindo a realização de partidas simultâneas e o envolvimento de mais atletas. O investimento previsto é de R$ 30 mil, provenientes de recursos próprios do Município. O espaço está interditado pelas próximas semanas, até a conclusão da melhoria. “Ficamos felizes em receber tais demandas da comunidade, de forma especial por atender o público jovem e oportunizar vivências positivas e sadias como a prática de esportes”, destaca o Prefeito Klaus Werner Schnack.

De acordo com a professora Cloé, está previsto um torneio para marcar a reinauguração. Um dos frequentadores da quadra, Paulo Augusto Friedrich, 16 anos, morador do Loteamento Glória, afirma que o espaço é procurado durante todo o ano para a prática do esporte e fica lotado no período de verão, principalmente por jovens e adolescentes. “Com duas quadras, mais pessoas podem se divertir e praticar seus esportes”, salienta. Outras melhorias estão previstas para a Área de Lazer Pérola do Vale, incluindo um playground para crianças, com motocário e brinquedos novos.

