O Alto Taquari - Cotidiano

Música

Na noite de sábado, dia 5, a Igreja Luterana São Paulo recebeu uma etapa do 54º Festival de Coros do Rio Grande do Sul – O Gaúcho Quer Cantar, na mesma noite em que o Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam) sediou seu 38º Festival de Coros. O evento teve, na retaguarda, a Federação de Coros do Rio Grande do Sul (Fecors) e o Núcleo Municipal de Cultura.

Além do coral anfitrião, participaram o Vocal Herval de Dois Irmãos, o Coral Municipal de Vera Cruz, o Femina Vox 25, de Porto Alegre e o Coral Zemer, que representa a comunidade judaica do RS. O público presente pôde prestigiar uma variação de estilos musicais e se surpreender com um espetáculo de âmbito estadual.

A 54ª edição do Festival de Coros do RS está se desenvolvendo de maio a dezembro, em mais de 20 cidades, contando com a participação de 120 coros. O Comam agradeceu apoiadores e patrocinadores pela viabilização do evento.

Por Alan Dick