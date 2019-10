Futebol

Na noite de sexta-feira, dia 11, um bom público prestigiou a posse Consulado Feminino Gremista Gurias de Arroio do Meio. O evento ocorreu no bar, restaurante e conveniência V-12, no bairro Dom Pedro II, na ERS-130.

O consulado feminino foi instituído em 17 de julho e já conta com o apoio de 30 mulheres. A consulesa é Letícia Halmenschager e as cônsules adjuntas são Nara Regina Fell, Julia Stroher e Gabriela Thais Ziem.

A ideia é atrair mais associadas, incentivar e mobilizar maior participação do público feminino entre os torcedores do Tricolor Imortal.

O ato foi prestigiado pela vice-prefeita Eluise Hammes, Diretor Regional do Vale do Taquari e Diretor de Departamento Eduardo Abella e a Coordenadora Geral dos Consulados Femininos e Assessora Adjunta da Presidência, Eroni Abella e o cônsul de Arroio do Meio, Dante Balestro, responsável pela indicação do nome da Letícia junto ao Grêmio.

O consulado também agradece a presença da Banda dos Vales, ao Prata que trouxe as taças do Mundial e da Libertadores, as lojas apoiadoras, aos consulados femininos de Lajeado, Estrela, Teutônia e Venâncio Aires que se fizeram presentes. Também aos consulados masculinos. E especialmente ao Grupo Borrachos que ajudou na organização do evento.

Por Alan Dick