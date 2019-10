O Alto Taquari

Um bom público prestigiou no último sábado, dia 5 de outubro, a 6ª Mostra Pedagógica do programa “A União Faz a Vida”, realizada no Ginásio Nelson Dallagnoll em Pouso Novo. A iniciativa é uma parceria do Sicredi Botucaraí e Administração Municipal. Durante o evento foram apresentados 22 projetos desenvolvidos por alunos da Emef Picada Taquari, Emei Raio de Sol e Escola Estadual de Ensino Médio Pouso Novo.

O prefeito Aloísio Brock parabenizou os corpos discente e docente e as três comunidades escolares envolvidas no projeto. “O tempo tem sido desafiador para todos, mas temos certeza do desafio cumprido e da importância de continuar investindo e melhorando a educação”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária de Educação Liane Parizzi Nardido, destacou que a mostra é fruto do esforço conjunto das diretorias, coordenadorias, professores, alunos, famílias e comunidade. Salientou a importância da parceria com o Sicredi e a receptividade da comunidade. “É um trabalho em equipe que a cada ano vem melhorando os resultados”, pontua.

A gerente do Sicredi de Pouso Novo, Josiane Bianchini, se disse feliz pelo entusiasmo dos alunos e valorizou o projeto enquanto ferramenta de desenvolvimento pessoal. Também destacou a importância do momento para o cooperativismo, que precisa entender a comunidade em que está inserido e refletir sua participação, para estreitar parcerias e conquistas conjuntas.

A coordenadora do projeto social, Leonice Portela agradeceu a assessoria pedagógica da Logos Tech Consultoria, que ajudou na missão, a sistematizar o que acontece nas comunidades escolares, e no engajamento e planejamento de desenvolver os trabalhos com alunos na sala de aula. “É importante para complementar o currículo, com expedições investigativas e atividades que envolvam as famílias, que impulsionam o gosto pelo apreender, que pode ser notado pelo amor, intensidade e brilho nos olhos das crianças quando falam tudo que produziram ao longo do ano”, dimensiona.

A responsável pela Logos Tech, Mara Gomes frisou que a dedicação em torno de atividades diferentes traz uma construção intrapessoal incrível, e agradeceu aos apoiadores por acreditarem na educação enquanto ferramenta de desenvolvimento.

Além dos trabalhos acadêmicos, foram feitas apresentações artísticas e de vídeos. O evento também contou com o show da orquestrinha da Escola Pedro Pretto de Travesseiro.

PROJETOS APRESENTADOS

• EMEI RAIO DE SOL: Berçário – Hora de Brincar e Aprender; Maternal 1 – Cantando a Gente Brinca e Brincando a Gente Aprende; Maternal 2 – Música Alegria que Contagia; Maternal 3 – O Mundo Encantado da Leitura; Pré 1 – Pequenos Cientistas; Pré 2 – Ler Imaginar e Viajar.

• EMEF PICADA TAQUARI: 1º ano – Bichos Daqui; 2º ano – Peixes Coloridos; 3º Ano – Mundo dos Animais; 4º Ano – Mundo do Bicho-pau; 5º Ano – Vida Jurássica; 6º Ano – Erva Mate, Lendas e Histórias; 7º ano – Caminhos da Erva; 8º Ano – Mudando para Transformar; 9º ano – Desenvolvimento Tecnológico no Brasil e no Mundo.

• EEEM POUSO NOVO – Ensino Fundamental: 1º e 2º anos – Conhecendo o Mundo dos Dinossauros; 3º ano- Os Índios; 4º ano – Família: Reatando Laços; 5º ano – Os Peixonautas; 6º ano – Economia e Agricultura Familiar e Produção Leiteira; 7º ano – Bullyng; 8º ano – As Fábulas Que Vieram da Alemanha; 9º ano – Um Pouco da Alemanha no Vale do Taquari.

Ensino Médio: 1° ano – R x E Malefícios Causados Para Saúde; 2º ano – Eco x Eco; 3º ano – Quase 50.

Por Alan Dick