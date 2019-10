O Alto Taquari - Cotidiano

Social

O amor está sempre presente em tudo que a Mérito faz. E o prazer em celebrar cada sonho, cada conquista foi a inspiração para a empresa, que há tanto tempo está presente na realização dos mais sonhados momentos, criando uma nova identidade capaz de idealizar, planejar e executar eventos com muito amor, dedicação e seriedade.

Está na retaguarda da Mérito, criada oficialmente em 2015, a relações-públicas, Paula Martins, com mais de 10 anos de experiência em organização e idealizadora de inúmeros eventos realizados no Vale do Taquari. ‘A empresa foi oficializada para dar continuidade aos muitos trabalhos inesquecíveis e de parcerias ímpares. No portfólio da Mérito estão diversos eventos com serviços de organização, recepção e cerimonial; no coração, inúmeros amigos que fizemos ao longo desta jornada; amigos que desejamos ter por perto para sempre, para comemorarmos novas conquistas, novos sonhos realizados”.

Paula destaca que a organização de um evento é uma tarefa complexa, que exige planejamento antecipado, atenção aos detalhes, consideração aos desejos do cliente, acompanhamento e dedicação em todas as fases. “Por isso, a escolha de empresas especializadas, que contam com profissionais capacitados, é extremamente importante para o sucesso de um evento. Com o objetivo de desenvolver trabalhos de grande impacto e de alta qualidade para nossos clientes. Estamos capacitados para atender às mais diversas demandas, com o mais elevado grau de profissionalismo, objetividade e qualidade. Com mais de 10 anos de experiência, continuamos nos atualizando, evoluindo e nos fortalecendo, cultivando uma relação de parceria e confiança com você, nosso cliente. Isto é o que mais motiva todos os dias a nossa empresa: amor, sonhos, momentos, confiança e realização”

A Mérito atua no planejamento e execução de festas de casamento, formatura, 15 anos e eventos corporativos com eficientes soluções para todas as demandas e desafios. Tem como visão ser excelência em planejamento, organização e gestão de eventos de forma eficiente e responsável. Sua missão é planejar, desenvolver e promover, de forma criativa, ações que emocionem, surpreendam e satisfaçam aos clientes e tem como princípios: ações que atendam às expectativas do cliente; estilo gerencial empreendedor e inovador; ética nos relacionamentos; valorização das necessidades e zelo pelos desejos dos clientes.

Para conhecer mais o trabalho da Mérito, o site é www.meritoeventos.com.br, e-mail paula@meritoeventos.com.br, Instagram, Facebook, Pinterest: meritoeventos e o WatsApp 98046-4201.

Por Alan Dick