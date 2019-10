Agricultura

Em contagem regressiva para a 3ª Feira Agrícola de Arroio do Meio, a realizar-se dias 25 e 26 de outubro, no Distrito de Forqueta, a Administração Municipal, por meio da Secretaria da Agricultura, confirma a participação de 32 inscritos, incluindo 24 empresas, instituições financeiras, roteiros turísticos Caminhos da Forqueta e Entre Vales e Arroios, associação de artesãs e rádio Integração. A programação será realizada no entorno da Associação Esportiva Forquetense, Casa Cultural e Subprefeitura.

A abertura oficial será na manhã da sexta-feira, 25, 8h, com participação do Coral Vozes de Forqueta, pronunciamentos de autoridades e o lançamento do 3º Concurso Fotográfico de Arroio do Meio. Às 9h, quatro jovens empreendedores apresentam seus cases para alunos dos anos finais e Ensino Médio. Às 10h, palestra sobre Selo Arte, ministrada pelo Consisa/Seagri. À tarde, às 14h, debate sobre Gado de Corte como alternativa para as propriedades rurais do município, sob coordenação da Emater. Às 15h, Encontro Piscicultores de Arroio do Meio, também coordenado pela Emater. À noite a programação segue com apresentação dos Flautistas da Escola Municipal Professor Arlindo Back, às 19h30min; Dramatização da música Sítio do seu Lobato, com os alunos da Escola Comunitária de Educação Infantil Pimpolho/filial; apresentação da invernada do CTG Querência; pronunciamentos de autoridades; Palco de Talentos e show musical com Wilseu Pause, a partir das 20h30min.

No sábado, 26, a programação inicia às 9h, com abertura da feira para visitação. Às 10h, ocorre o VI Encontro Infanto Juvenil de Danças Folclóricas Alemãs com o Grupo Fröhsinn. A partir das 11h, as crianças podem se divertir nos brinquedos infláveis com acesso gratuito. À tarde, às 13h, apresentação do grupo de músicos de Forqueta Sem Compromisso. E às 16h, a Orquestra Municipal faz show de encerramento da Feira. Durante todo o evento, a Praça de Alimentação estará a cargo da Associação Esportiva Forquetense, com galinhada na sexta-feira e churrasco no sábado, mediante cartão adquirido com a diretoria do clube, e demais opções de lanches disponíveis na hora. Haverá também mateada com a ervateira Fonte do Mate.

Segundo o secretário da Agricultura Eloir Lohmann, a programação é diversificada e se adapta à realidade da economia agrícola local.

Por daiane