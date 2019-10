Esportes

No dia 31, o lutador Eduardo Friedrich, 35 anos, embarca para o RJ onde, entre os dias 1º e 3 de novembro, disputa o Abu Dhabi Grand Slam. Para a ajuda de custos, Friedrich está realizando uma rifa com sorteio de 25 prêmios. A divulgação ocorre neste domingo, às 9h, na sua página do Facebook.

No último sábado, dia 19, Friedrich disputou o Teutofight, num duelo de pesos pesados, na modalidade de Jiu-jitsu. A luta durou 20 segundos. Sua estratégia era quedar o adversário e finalizar. “Mas quando apliquei a queda, infelizmente ele torceu o joelho”. A luta foi encerrada com a vitória do arroio-meense. “Fiquei triste pois eu estava animado para lutar até o final, estava feliz com a presença dos meus dois filhos me prestigiando. Mas as lesões fazem parte”, declarou.

Por Alan Dick