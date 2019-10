Futebol

O Clube Esportivo Lajeadense, depois de folgar no último final de semana pela Copa Seu Verardi, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), volta a campo na segunda-feira, dia 7, quando joga sua penúltima partida da primeira fase desta competição, em Santa Cruz do Sul, com o Avenida. A equipe comandada por Wallace Lemos, que apresentou evolução em campo na sua última partida em Lajeado diante do Caxias, onde venceu por 1 x 0, pretende repetir um bom futebol e trazer um resultado positivo de Santa Cruz. Para tanto, o grupo teve duas semanas de trabalho, onde vários ajustes técnicos e táticos foram treinados pela equipe.

Após os jogos de segunda-feira, onde o Grêmio ganhou do Caxias por 3 x 1 e o São José ganhou de 3 x 0 do Avenida, a chave onde está o Lajeadense é liderada pelo São José com 13p; Caxias 12p; Grêmio “B” 9p; Lajeadense 7p, e Avenida 3 pontos. Na última partida desta fase o Lajeadense tem como adversário o São José, em Porto Alegre, no dia 12 de outubro. Nesta primeira fase do torneio classificam-se os quatro primeiros de cada chave, que formam um grupo de 16 clubes, que a partir da segunda fase disputam pelo sistema eliminatório com jogos de ida e volta.

Por Alan Dick