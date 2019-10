Esportes

A Liga Aroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou reunião na noite de segunda-feira para definir o novo presidente e membros da diretoria. A reunião foi prestigiada por representantes do Forquetense, Sete de São Caetano, Esperança de Rui Barbosa, Cruzeiro de Linha 32 e o Rui Barbosa, clubes que disputaram o último campeonato municipal.

O único nome que se apresentou como interessado para ocupar a função de presidente foi Elton Lorscheiter (Pantera) que acabou sendo acatado pelos presentes. Antes de ser aclamado, Pantera anunciou que seu vice será Matheus Scheid; tesoureiro Rodrigo Vedói e secretário, Elton de Andrade. Pantera, que substitui Ivan Weizenmann (Nugo) deixou claro que cada clube que vai disputar o próximo campeonato deverá indicar mais um nome para compor a diretoria da Lafa. Após a definição, Pantera disse que sua idéia é fazer o melhor pelo futebol de Arroio do Meio, com aplicação de medidas que possam trazer retorno financeiro para os clubes. Um dos primeiros passos será definir patrocinadores para o próximo campeonato.

Entre as decisões tomadas na reunião visando o campeonato de 2020, ficou acertado entre os presentes a definição de uma seleção com a escolha de quatro nomes de cada clube que disputou o certame de 2019. Outra definição foi a liberação de no máximo três jogadores de fora do município para cada clube em 2020. Também ficou definido que na noite de 9 de dezembro, será realizada reunião para os clubes confirmarem presença no campeonato de 2020.

Ainda na quarta-feira a direção da Lafa anunciou os nomes dos 24 atletas que foram selecionados entre os seis participantes do campeonatro de 2019: Luis Carlos Kunz, Tiago Conrad (Polenta), Maicon Cunha (Cigano), Elizandro de Jesus (Kica) (Amigos); Anderson Segatto, Augusto Brock, Eduard Kolzer, Mauro Weizenmann (Forquetense); Mateus Trasel (Ninho), Júlio Immich, Lucas Petry, Gustavo Trasel (Rui Barbosa); Diogo Risetti, Tadeu Manini, Rafael Hammes, Mariano Weizenmann (Esperança-RB); Rafael Dutra, Andrei Trasel, Leonardo Dietrich, Andrei Hilgert (Cruzeiro) e Lucas Neves, Ângelo Weizenmann (Pastel), Leonardo dos Santos (Léozinho) e Djeison Bruxel (Sete de São Caetano).

Por Alan Dick