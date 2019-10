Futsal

Uma noite de muitas emoções marcou as finais do Campeonato Municipal de Futsal de Marques de Souza. Pela Categoria Sub 18, os Reis do Danone venceram os Amigos do Mil Grau, por 5×4. Pela final Força Livre/Série Prata, Parceiros meteu 5×3 no Nova Aliança. Pelo Feminino, Sem Noção 6×2 Cuida Minha Unha. Pelos Veteranos Ki Loucura Teno 7 x 0 Bragantino. E pela Força Livre/Ouro, um dos jogos mais emocionantes dos últimos tempos, resultando em Aprovados 5 x 6 Jurupita.

A entrega da premiação contou com a presença de representantes do Sicredi de Marques de Souza, Atacado 111 e do presidente da Aslivata Volnei Kochann.

OUTROS DESTAQUES

Sub-18 – Goleador: Thael Henicka (Amigos do Mil Grau); Goleiro menos vazado: Jean da Silva (Amigos do Mil Grau)

Feminino – Craque: Cristiane Wiland (Cuida Minha Unha)

Força Livre – Disciplina: União

Por Alan Dick