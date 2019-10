Obras

O deputado federal Jerônimo Goergen (PP), esteve em Arroio do Meio na terça- feira, 15, e acompanhou investimentos na ordem de R$ 750 mil feitos com suas emendas no Hospital São José, na Escola São Caetano e na rua Alagoas. Ele foi recebido pela direção da casa de saúde, diretoria e CPM da instituição de ensino, Administração Municipal e correligionários do Progressistas.

No HSJ foram investidos R$ 250 mil em equipamentos para o bloco cirúrgico – uma lavadora ultrassônica, uma termodesinfectora e um eletrocardiógrafo. Os equipamentos de higienização complementam a autoclave, contemplando o material mais termossensível, sem a necessidades de usar produtos químicos, atendendo também exigências da vigilância sanitária.

O assessor Gustavo Kasper, lembrou que, incialmente, a emenda de R$ 250 mil seria destinada a pavimentação da rua Érico Veríssimo, no bairro Medianeira, mas a bancada do PP entendeu que a cobrança da contribuição de melhoria seria pesada com proprietários das áreas rurais no bairro, por isso destinou ao hospital. Conforme Kasper a via receberá recursos do partido, após uma negociação com a Administração, para flexibilizar ou isentar a cobrança da contribuição. Caso contrário, os investimentos do partido serão direcionados a pavimentação das vias no Loteamento Popular de Dona Rita, cujos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) isentam a contribuição da taxa.

Na Escola São Caetano foram investidos R$ 250 mil na construção de mais salas de aula, que contemplarão o Programa Mais Educação, além de um hall de entrada. E na rua Alagoas, importante via para ligação dos bairros Aimoré e São Caetano, também foram investidos R$ 250 mil na pavimentação de 500 metros.

Particularmente, Goergen, se disse contra emendas, porque acha que o dinheiro da saúde e educação, e outras áreas, deveria estar com os municípios. Porém, neste contexto, entende que o papel dos deputados é importante para atender os municípios de sua área de atuação. Como em 2020 será mais complicada a realização de obras, devido às eleições municipais, priorizará o encaminhamento de emendas para custeio e equipamentos, deixando recursos para obras para depois do pleito.

Por este motivo vê de forma otimista a proposta do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, para a reforma Administrativa que, em sua visão, antecede a reforma Tributária. Assim o papel dos deputados é apenas auxiliar a montar o orçamento da União e os prefeitos e vereadores terão mais autonomia para os investimentos nas comunidades, sem amarrações e questionamentos.

PSL X Bolsonaro – Segundo o deputado, a crise entre o PSL e o presidente Jair Bolsonaro, evidencia que os eleitores precisam avaliar melhor as mudanças quando têm de ser feitas, escolhendo com mais qualidade. “No PSL ocorreu muita aventura, há figuras que fazem pior que na velha política e há pouco tempo pregavam a moralidade”, entende.

O fato da sigla ter eleito 58 parlamentares obriga o presidente a negociar com o chamado ‘centrão’, em troca de cargos e emendas, o que pode agravar a instabilidade política. Por outro lado, Goergen atenta que Bolsonaro não se elegeu por causa da sigla e sim por uma onda de direita e vontade de mudança. “Ele está sabendo dos erros de algumas ações e a saída do partido é para buscar uma espécie de blindagem”, explica.

Crise no agronegócio – Goergen detalha que a crise na economia brasileira só não foi pior porque a agricultura não deixou. Por outro lado, evidencia que o endividamento dos produtores aumentou, o custo de produção é bastante elevado e o acesso de crédito está restrito. “Antes da abertura de mercados, o governo deveria ter construído melhor a produção interna, para não sofrer impactos gerados pela alta carga tributária, falta de infraestrutura e de competitividade com o exterior. Pode ocorrer como com o leite. A Venezuela não conseguiu pagar o leite para o Uruguai, e eles venderam para o Brasil. Todos os segmentos da agricultura estão com pouca renda, com exceção da soja, que pode sofrer riscos com endividamento”, explica.

Liberdade Econômica – Enquanto defensor da Lei de Liberdade Econômica, avalia que o governo e municípios podem evoluir bastante em tirar trabalhadores e empresas da informalidade, contemplando especialmente muitos negócios feitos pela internet. “Em Esteio em um ano o número de empresas aumentou em 40%, sendo que 59% delas eram informais”, revela.

O prefeito Klaus Werner Schnack revelou que a Famurs está trabalhando na construção de um esboço para uma legislação mais igualitária entre os municípios, para não haver conflitos e garantir uma tranquilidade regional e estadual. Ambos entendem que essa flexibilização é bastante abrangente no ponto de vista previdenciário, de seguridade social e tributária, mais simples do que ser autônomo.

As visitas também foram acompanhadas pelo ex-prefeito Danilo Bruxel, vereador José Elton Lorscheiter, os correligionários Luís Carlos Bruxel, Hailor Prediger, Ricardo Cimirro e Paulo Sérgio Zanotelli.

Por Alan Dick