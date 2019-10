Esportes

Momentos de reencontro, muita integração e diversão dentro e fora das quadras marcaram a 3ª Edição dos Encontro dos Amigos do Futebol em benefício da Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam), realizado no último fim de semana. O evento foi prestigiado por autoridades locais, empresariado, profissionais liberais, líderes e comunidade em geral.

A recepção ocorreu na noite de sexta-feira, com linda apresentação dos alunos da entidade, seguida de jantar e homenagem a Erenoi Kuhn, ex-treinador do Esperança de Dona Rita, 1º campeão regional em 1985, que esteve acompanhado de atletas do elenco.

No sábado, em decorrência da chuva, ocorreram jogos de futsal no ginásio do Colégio Bom Jesus, entre times locais e o time de estrelas comandado por Ricardo Schröder, o Piá, idealizador do evento. Entre os presentes, Marcos Severo, que jogou no Aimoré de São Leopoldo, Avaí, Paraná, Grêmio e em clubes da Correia do Sul e Portugal. Para ele, uma das maiores satisfações de participar do evento foi o encontro com Leda Poletto, irmã do treinador Paulo Sérgio Poletto, , que dirige a entidade, e ajudar jogando futebol.

Também esteve presente Luís Fernando Gaúcho, bicampeão Brasileiro pelo Internacional em 1975 e 1976, que participou também nas outras duas edições do evento. Outro destaque foi a presença de Luís Carlos Schröeder, o irmão de Piá, vindo de Fortaleza. Piá trouxe consigo uma delegação de 80 pessoas, que juntamente com apoiadores locais se sentiram honradas em congregar para ajudar a Amam, que conta com 86 alunos, que frequentam contraturno e 19 internos.

A diretora Ingrid Venter Soares, agradece aos cerca de 30 voluntários, pelo apoio, e avalia que esta edição foi a maior, ente as três realizadas. Foram vendidos 164 jantares e 270 almoços, além de arrecadações na tenda e doações. Somente o leilão das camisetas oficiais do Grêmio e Internacional, rendeu R$ 2,1 mil.

Por Alan Dick