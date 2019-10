Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio, realizou na sexta-feira, dia 11, os jogos da 7ª rodada do 10º Campeonato Municipal de Futsal. A rodada aconteceu no Ginásio de Rui Barbosa, onde jogaram Pituca 5 x 6 Só ReZnha (Masculino), SER Massa 8 x 5 Bar Central (Veteranos) e Oh Glória 5 x 5 Virakopus (Masculino). Também teve semifinal do Feminino com Sangue Feminino/Forquetense 5 x 5 Toca Pra Mim. Nos pênaltis, o Forquetense venceu por 2 x 1, ficando com a primeira vaga de finalista.

A próxima rodada acontece na noite desta sexta-feira, dia 18, no Ginásio do bairro Aimoré, onde haverá às 19h15min, Amigos do Shrek x Atrevidos/TransMar (Veteranos), às 20h15min, Oh Glória x Invictus (Masculino), às 21h, Virakopus x Esquadrão Suicida (semifinal do Feminino) e às 21h45min, Amigos do Shrek x Contra Ordem (Masculino).

Por Alan Dick