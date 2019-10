Futsal

Na noite de hoje, o ginásio da Sociedade Escolar Ana Neri, de Marques de Souza sediará as finais do Campeonato Municipal da Aemaso.

Às 19h15min jogam Amigos do Mil Grau x Reis do Danone (Sub 18). Às 20h, Parceiros x Nova Aliança (Série Prata). Às 20h50min, Sem Noção x Cuida Minha Unha (Feminino). Às 21h40min, Ki Loucura Teno x Bragantino (Veteranos). E às 22h30min Aprovados x Jurupita (Série Ouro).

Pelas semifinais disputadas na última sexta-feira, dia 11, pela Série Prata, a equipe dos Parceiros fez 4 x 3 no União e o Nova Aliança meteu 5 x 1 no Bragantino/Const. Schmitz. Pela Série Outro, os Aprovados golearam os Pançudos por 6 x 1 e o Jurupita superou os Renegados nas penalidades por 4 x 3, após empate de 3 x 3 em tempo normal.

A competição conta com apoio da Sicredi e Atacado 111.

Goleadores

Força Livre: Henrique Petrini – Pançudos – 10 gols; Jordani Imperador – Aprovados – 9 gols ; Douglas Tieze – Jurupita – 8 gols

Veteranos: Gilmar Scherer – Ki Loucura Teno – 7 gols; Julio Cardoso – Pançudos – 6 gols

Feminino: Fabiola Talini – Sem Noção – 13 gols

Sub 18: Thael Henicka – Amigos do Mil Grau – 12 gols

Defesas Menos Vazadas

Força Livre: Diego Barbieri – Jurupita – 15 gols sofridos; Darlei Haack – Nova Aliança – 16 gols sofridos; Leonardo de Souza – Aprovados – 17 gols sofridos

Veteranos: Odair Siebenekter – Ki Loucura Teno – 5 gols sofridos

Feminino: Muriel da Silva – Sem Noção – 3 gols sofridos

Sub 18: Jean da Silva – Amigos do Mil Grau – 8 gols Sofridos

Por Alan Dick