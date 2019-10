Futsal

Na última sexta-feira, dia 27, foram conhecidos os semifinalistas da Categoria Força Livre no Campeonato Municipal de Futsal de Marques de Souza. Os quatro vencedores enfrentam-se pela Serie Ouro e os perdedores disputam a Série Prata na próxima sexta-feira, dia 11.

Resultados: União 3 (2) x (3) 3 Pançudos; Renegados/Posto Sul Max 9 x 3 Nova Aliança; Jurupita 4 x 2 Bragantino B / Const. Schmitz; e Aprovados 4 x 0 Parceiros

Nesta sexta-feira, dia 4, ocorrem as semifinais das categorias Sub-18, Veteranos e Feminino. Às 19h jogam Amigos do Mil Grau x Amigos do Serginho (Sub 18). Às 19h30min, Reis do Danone x Memis (Sub 18). Às 20h, Sem Noção x Memis (Feminino). Às 20h 50min, Damas da Bola x Cuida Minha Unha (Feminino). Às 21h40min, ki Loucura Teno x Veteranos de Fão. Às 22h30min, Pançudos x Bragantino (Veteranos).

A competição é uma realização da Associação Esportiva de Marques de Souza e conta com apoio do Sicredi e Atacadão 111.

Goleadores

Força Livre: Henrique Petrini (Pançudos) 9 gols

Veteranos: Gilmar Scherer (Ki Loucura Teno) 7 gols

Feminino: Fabiola Talini (Sem Noção) 9 gols

Sub 18: Thael Henicka (Amigos do Mil Grau) 11 gols

Por Alan Dick