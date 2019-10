Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio, realizou na sexta-feira, dia 27, os jogos da 5ª rodada do 10º Campeonato Municipal de Futsal no Ginásio do Glória. Os resultados foram Bar Central 10 x 6 Amigos do Shrek (Veteranos), Esquadrão Suicida 3 x 1 Virakopus (Feminino), Invictus 5 x 6 Amigos do Shrek (Masculino), Oh Glória 5 x 8 Contra Ordem (Masculino) e Só ReZnha 4 x 7 Só Barulho (Masculino).

O torneio continua nesta sexta-feira, dia 4, com a 6ª rodada, que prevê quatro jogos no Ginásio PA-Rural, em São Caetano. Jogam Invictus x Virakopus “B” (Masculino), SER Massa x Atrevidos/TransMar (Veteranos), Só Barulho x Virakopus/TransMar (Masculino) e Só ReZenha x Tulipas/JJ Ar Condicionados (Masculino). A partida entre Máquina do Mal e Pituca, pelo Masculino, não será realizada por causa da eliminação da equipe Máquina do Mal. Os jogos iniciam às 19h15min. A fase classificatória apresenta mais duas rodadas, além dos jogos do PA-Rural.

O certame segue sua disputa com a participação de 18 times, sendo 10 na categoria Força Livre Masculino; Feminino com quatro equipes e Veteranos com quatro equipes. O torneio envolve mais de 200 atletas. Os jogos podem ser assistidos gratuitamente. O objetivo do torneio é promover a integração, valorização e incentivo à prática de atividades esportivas na vida social da comunidade.

Por Alan Dick