Outros esportes

No último domingo, dia 6, o lutador Eduardo Friedrich, 35 anos, morador de Rui Barbosa, Arroio do Meio, conquistou duas medalhas de ouro nas categorias Master Pesadíssmo e Absoluto, em etapa da Copa Prime de jiu-jitsu realizada em São Jerônimo.

No dia 19, Friedrich lutará o Teutofight em Teutônia. Serão 15 lutas entre muay thai feminino e masculino e MMA. A única luta de jiu-jitsu será a de Eduardo.

Ingressos podem ser adquiridos com o lutador, que está se preparando para a viagem ao RJ onde disputará o Abu Dhabi Grand Slam, entre 1º e 3 de novembro. Esse evento será transmitido pelo canal combate. No dia 20 ocorre o sorteio da rifa do lutador, para custear as despesas da viagem ao RJ, por sua página no facebook.

Em 10 de novembro ocorre a última etapa da Copa Prime. Se Friedrich vencer nas duas categorias, será sagrado como campeão da

Prime Gold, que se refere às três últimas etapas da Copa Prime.

No dia 30, disputa o Open Poa, em Porto Alegre, evento internacional. E no dia 1º de dezembro, a Copa dos Campeões da Prime.

Por Alan Dick