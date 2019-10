O Alto Taquari

As secretarias de Obras, Agricultura e subprefeituras dos distritos de Arroio do Meio trabalham engajados na recuperação das estradas do município, danificadas após dias de intensa chuva. A prioridade, de acordo com o secretário Paulo Heck, é o atendimento às estradas gerais, trevos de acesso ao longo da ERS-130 e demais vias com maior fluxo de veículos.

Até o momento foram recuperadas as estradas geral de Arroio Grande, Passo do Corvo, Cascalheira, Picada Arroio do Meio e Forqueta Baixa, onde também foram atendidas as secundárias e os travessões. Além disso, foram realizados serviços emergenciais de tapa buracos em ruas, estradas e nos distritos, assim como a manutenção dos acessos a bairros, localidades e empresas ao longo da ERS-130. As melhorias seguem nesta semana, incluindo serviços pontuais e mutirão de limpeza e melhorias nos loteamentos residenciais.

“Nossos esforços são para dar a resposta mais breve possível após períodos de chuvas consecutivas, com o objetivo de deixar nossas estradas em boas condições de tráfego, para a segurança e o bem-estar das nossas comunidades e famílias”, ressalta o secretário Heck.

Por Alan Dick