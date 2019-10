O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, venceu a 10ª edição do Rally Científico – Despertar para a Ciência, etapa Caxias do Sul, realizado no sábado, dia 19, no Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul. Completaram o pódio, a Avaec Unidades Educacionais, de Veranópolis, na segunda posição, e a Escola Estadual de Ensino Médio Irmão Irineu, de Antônio Prado, que obteve o terceiro lugar.

A décima edição da competição contou com premiações especiais para as equipes vencedoras. Todos os integrantes da equipe campeã foram agraciados com bolsas de estudo parciais, correspondendo a desconto de 30% para qualquer curso de graduação da UCS. Os estudantes da equipe vice-campeã também receberam o benefício, equivalente a 20% de desconto. Já o terceiro lugar, recebeu 10% de desconto. Os professores das equipes do pódio também receberão 20% de desconto em qualquer curso de extensão ofertado pela Universidade.

Gustavo Henrique Friedrich, capitão da equipe Café Expresso, vencedora da competição, ressaltou o apoio dos pais e professores durante o processo. Ele conta que a equipe aproveitou a experiência da participação na etapa de Bento Gonçalves do Rally Científico, realizada em junho, para buscar um resultado positivo nessa edição.

Do 10º Rally Científico – etapa Caxias do Sul, participaram 170 alunos, distribuídos em 17 equipes. O evento foi uma promoção da UCS junto ao programa Engenheiro do Futuro (Engfut), Campus-Sede.

Entre os objetivos do Rally, estavam: Dar oportunidade aos alunos de ensino médio para desenvolver a vocação científica, através de atividades de aprendizagens significativas voltadas à ciência e tecnologia; Desenvolver nos participantes a necessidade de busca e aprimoramento de conhecimentos na área científica; Inserir a educação científica e a pesquisa no dia-a-dia das instituições de ensino, buscando o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos; Atrair alunos para os cursos das áreas de ciências exatas, humanas, da saúde e tecnologia.

“As provas foram desafiadoras, exigiram muita atenção e interpretação por parte dos participantes. O Rally proporcionou aos alunos o conhecimento dos laboratórios da Universidade. Como muitas das provas utilizam a infraestrutura universitária, eles puderam vivenciar a ciência na prática, observando experimentos em áreas como Física, Química e Matemática e outros campos, podendo ter ideia de como é esta área, que cresce muito dia a dia”, declara a professora Cristine Brauwers, que acompanhou a equipe arroio-meense. Ela acrescenta que acredita muito nestes eventos científicos, pois são espaços que permitem despertar várias habilidades dos alunos. “Afinal, não são todos os alunos que gostam dos esportes, onde os destaques sempre são evidenciados com grandeza”, completa.

Equipe participante do rally

Cristine Inês Brauwers (professora)

Gustavo Henrique Friedrich

Andrielli Rockenbach

Renan Felipe Schwarz Valesan

Adriel de Souza

Pablo Cristiano Fergutz

Thaylan de Araújo

Rafael da Silva da Fontoura

Vinícius Immich Brauer

Wesley Roberto Lansing

Vinicius Kist

Por Alan Dick