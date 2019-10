Geral

Cerca de 120 trabalhadores circularam pela agência FGTAS/Sine de Arroio do Meio, na 6ª edição do Empregar RS, realizada na sexta-feira, dia 18. O evento teve o intuito de aproximar empresas que necessitam contratar profissionais e trabalhadores que buscam uma oportunidade de emprego, além de desenvolver habilidades e conhecimentos favoráveis à formação do trabalhador e colocá-lo no mercado de trabalho.

Participaram do Empregar RS representantes dos setores de RH da BRF e da Minuano de Lajeado, que destinaram 15 vagas para a agência local, no cargo de auxiliar de produção, em diversos turnos. De acordo com o coordenador do Sine local, Lairton Heincek, o evento foi um sucesso e foram feitos 80 encaminhamentos para estas empresas e para outras vagas já oferecidas pela agência. “Agradecemos as empresas apoiadoras e à imprensa pela divulgação. Na próxima edição, possivelmente realizar emos o evento num local um pouco mais amplo, como a Acisam”, explica.

Por Alan Dick