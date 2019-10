O Alto Taquari - Cotidiano

Social

Uma turma de 25 alunos de diferentes localidades iniciou, o curso gratuito de qualificação em Cuidadores de Idosos, promovido numa parceria entre Administração de Arroio do Meio e Conselho do Idoso/projeto Vida em Movimento, com recursos do Fundo Municipal do Idoso. Ao todo serão 40 horas de qualificação, ministrada por técnica do Senac, com encontros em terças e quintas-feiras à tarde, no Centro Social.

De acordo com a coordenadora do Departamento do Idoso, Diana Ames, a demanda apareceu nos atendimentos realizados à familiares, que buscam orientações e relatam a necessidade de auxílio nos cuidados diários com os idosos.

Em visita à turma nesta semana, o prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes parabenizaram a proatividade dos participantes que buscaram a qualificação. “São as famílias de Arroio do Meio que ganham com isso”, afirmou Schnack. “É importante ter muita sensibilidade, afetividade e equilíbrio emocional para cuidar de um idoso ou familiar”, ressaltou Eluise. Schnack ainda recordou a importância da prevenção na adaptação dos espaços que abrigam pessoas idosas e reforçou. “A qualificação é uma possibilidade de renda, mas também a oportunidade de mudar a vida de uma família. Um desafio para aperfeiçoar nossa sensibilidade em se colocar no lugar de quem perdeu sua autonomia”.

Uma das alunas, Isoldi Cadore, vem desempenhando a atividade há mais de ano e ficou empolgada com a possibilidade de se qualificar. “O cuidar de pessoas sempre me chamou atenção, mesmo porque tive um irmão que necessitava de cuidados especiais e isso me despertou para a profissão. Nunca é tarde para aprender. Estou tendo novas experiências que me auxiliam no dia a dia e através da qualificação podemos nos aperfeiçoar, com o foco de cuidar com muito amor, responsabilidade, humildade e dedicação”, ressalta a aluna.

Por Alan Dick