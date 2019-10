O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Neste sábado, dia 26, o Coral Municipal de Capitão, realiza seu 9º Festival de Corais. O evento inicia às 19h30min no Ginásio da Escola Municipal Construindo o Saber. Além do coral anfitrião, participam os corais de Arroio do Tigre, São Jerônimo e de Arroio do Meio. Após o espetáculo será servido churrasco por R$ 30. Os cartões podem ser adquiridos com integrantes do coral de Capitão.

TONS DE PRIMAVERA

Neste domingo, dia 27, o Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam) se apresenta no Tons de Primavera em Imigrante, juntamente com o Coral de Imigrante, Elo de Vozes Femininas de Bom Princípio e Alunos da Educação Infantil daquele município. O evento ocorre na praça e inicia às 16h30min. Em caso de chuva, será transferido para o Ginásio Municipal Arnoldo Guilherme Rex.

Por Alan Dick