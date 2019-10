Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 19, os jogos da 6ª e última rodada do returno da primeira fase do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos, que apresentou em Picada Arroio do Meio, Amigos 7 x 1 Cruzeiro; em Rui Barbosa, Esperança 0 x 8 Pituca; em Arroio Grande, União 5 x 3 Dona Rita “B”; em Rui Barbosa, Rui Barbosa 7 x 1 Glória; em Dona Rita, Dona Rita “A” 6 x 2 Passo do Corvo e em Bicudo, Brasil 7 x 1 Guarani.

Classificação: Chave “A” – Rui Barbosa 65p, Dona Rita “A” 64p; Brasil 60p, Amigos 54p, Dona Rita “B” 38p e Esperança 36 pontos. Chave “B” – Pituca 66p, Passo do Corvo 56p, Glória 37p, Guarani 34p, União 34p e Cruzeiro 33 pontos.

Próxima rodada: O torneio disputado por atletas que já têm 40 anos ou completam esta idade em 2019, encerrou a primeira fase com a classificação de quatro equipes de cada chave para a disputa da Série “A”, e duas equipes de cada chave, para disputa da Série “B”. Nesta fase os jogos ocorrem pelo sistema eliminatório com ida e volta. Amanhã, dia 26, pela Série “A”, terá os jogos da rodada de ida da fase de quartas de final, reunindo em Arroio Grande, Guarani x Pituca; em Picada Arroio do Meio, Amigos x Dona Ria “A”; no Glória, Glória x Rui Barbosa e no Passo do Corvo, Passo x Brasil. Pela Série “B”, há rodada de ida da semifinal, onde terá em Dona Rita, Dona Rita “B” x Cruzeiro e em Arroio Grande, União x Esperança-RB. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Os jogos iniciam às 13h30min.

Por Alan Dick