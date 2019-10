Outros esportes

O corredor Gabriel Biasibetti, 25 anos, morador de Arroio Grande, Arroio do Meio, foi um dos 40 mil participantes da Maratona de Berlim no último domingo, dia 30. Ele completou a prova em 2h56min58s, ficando na 1877ª colocação geral e 249ª em sua categoria.

A prova é considerada a mais rápida do mundo. Com o feito, Biasibetti conseguiu o índice para maratona de Boston em 2020. Ele permanece na Alemanha até o dia 17. No dia 13, Gabriel disputa a meia-maratona de Munique.

O atleta se preparou durante cinco anos para disputar a prova, que também foi sua primeira maratona. Considera um feito, para um amador, terminar a prova com tempo abaixo de três horas. O vencedor da prova, o etíope Kenenisa Bekele, de 37 anos, ficou a meros dois segundos de igualar o recorde mundial da maratona (42.195 m) e cruzou a linha de chegada em 2h01min41s.

