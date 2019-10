Dia do Médico

O Ambulatório de Especialidades Médicas (AEM) do Centro Clínico da Univates, em Lajeado, é um espaço especializado, de média complexidade, que atende a rede de referência e contrarreferência do sistema público de atenção à saúde. Nele, são oferecidos serviços cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e terapêutico. Estes profissionais desempenham papel de fundamental importância, tanto no apoio às ações desenvolvidas pelas unidades de atenção básica (UBS) dos municípios, quanto na diminuição da necessidade de internações hospitalares.

Conforme a coordenadora do ambulatório, Carmem Elisa Beschorner, o espaço foi inaugurado em março de 2016 e, atualmente, realiza mais de mil atendimentos por mês, entre as 16 especialidades ofertadas. As mais procuradas pelos municípios são cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia e reumatologia. Além das ações desenvolvidas em consultórios, são realizados exames e procedimentos ambulatoriais, conforme necessidade de cada especialidade, para suporte ao diagnóstico e resolutividade dos casos no próprio serviço. Há também o apoio de um serviço de análises clínicas e equipe multiprofissional para os pacientes atendidos no AEM. “Somente as secretarias de Saúde dos municípios podem realizar agendamento em nosso serviço. Para acessá-lo, o paciente precisa passar por consulta médica em sua unidade de saúde de referência e o médico identificar a necessidade do atendimento especializado”, salienta Carmem.

O acesso aos serviços de média complexidade ainda é um desafio para todos os gestores do SUS, visto que a oferta de atendimentos é menor do que a necessidade da população, gerando filas de espera para exames e consultas especializadas na maioria dos municípios do país. Antes do Ambulatório de Especialidades Médicas, os pacientes eram encaminhados para Porto Alegre na maioria das situações, após longa espera por uma vaga em algum serviço. Também precisavam se deslocar por horas, na maioria das vezes com o transporte do município, saindo de madrugada das suas casas, retornando somente no final do dia. Um custo com transporte para o município e um desgaste enorme para o paciente. “O início das atividades do AEM permitiu o atendimento de várias demandas da população da nossa região, contribuindo para a melhora do desempenho do sistema de saúde regional e o aumento da resolutividade da atenção básica, além de possibilitar o deslocamento próprio do paciente, o que proporciona maior qualidade, agilidade e independência no retorno à sua residência”, enfatiza a coordenadora.

Para os estudantes da Medicina, o serviço é de grande importância, pois neste campo desenvolvem suas habilidades, competências e atitudes médicas. As consultas são realizadas por professores médicos e acompanhadas pelos estudantes, integrando ensino e serviço em saúde. “O AEM se tornou referência na média complexidade, oferecendo serviços de alta qualidade e um importante campo de ensino e pesquisa para toda comunidade regional”, acrescenta Carmem.

Atualmente, o ambulatório é referência como serviço especializado SUS para toda a região. Lajeado possui convênio próprio com o serviço para encaminhamento de pacientes. Os demais municípios podem acessá-lo através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari (Consisa) ou do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Pardo (Cisvale).

Especialidades ofertadas

Cardiologia, hematologia, pneumologia, gastroenterologia, nefrologia, endocrinologia, dermatologia, reumatologia, alergia e imunologia clínica, psiquiatria, geriatria, neurologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, neuropediatria e o ambulatório Gente Grande – que atende crianças que necessitam de um acompanhamento pediátrico mais específico e especializado, como nos casos de prematuros egressos de unidades de terapia intensiva.

Exames e procedimentos realizados

Radiografias simples, ecocardiografia, ecografia, endoscopia, colonoscopia, espirometria, holter, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (Mapa), biópsias, punções e pequenos procedimentos.

Por Alan Dick