A pouco mais de dois meses do Natal, Administração Municipal, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Núcleo Municipal de Cultura, Artesãs, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam), Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam), escolas municipais, estadual e particular e demais representantes da comunidade, estiveram reunidos para planejar e ajustar decoração, iluminação e programação natalina do município. O projeto de lei foi encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação na próxima sessão, dia 16.

A programação está sendo construída em conjunto com a comunidade, a exemplo da decoração, como nos anos anteriores. Entre as sugestões, está a concentração da decoração na praça Flores da Cunha e ao lado da secretaria de Educação e Cultura e revitalização da iluminação natalina. Entre as novidades sugeridas pela Administração Municipal, está uma programação realizada ao longo da rua Dr. João Carlos Machado, focada na integração entre a comunidade e incentivo ao comércio local, concentrado nessa região. Grupos de voluntários – artesãs, idosos, oficinas do Centro de Referência da Assistência Social – estão trabalhando na decoração que deve ser instalada na última semana de novembro. “Esse é o nosso jeito comunitário de construir juntos, com envolvimento de muitas mãos e parcerias para elaborar o conceito do Natal que queremos, com a participação da comunidade. Muito zelo e cuidado em tudo que será elaborado para nossas famílias e visitantes”, enaltece o prefeito Klaus Werner Schnack.

