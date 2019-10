Esportes

Toda a comunidade está convidada para participar da 3ª edição do Encontro dos Amigos do Futebol em benefício da Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam), que inicia hoje, a partir das 19h. A recepção ocorre na Comunidade Católica Navegantes, no bairro Navegantes. Às 19h30min haverá apresentação dos alunos da Amam e uma homenagem aos primeiros campeõs regionais do Valet do Taquari (Esperança de Dona Rita). Logo em seguida, às 20h, será servido jantar à base de galeto, massa e acompanhamentos.

No sábado, a partir das 9h estão programados jogos no Clube Esportivo Navegantes envolvendo as equipes do The Horse, Novatos e Veteranos do Mezzo e Amigos do Piá. Às 13h será servido churrasco com acompanhamentos no Salão da Comunidade Católica Navegantes. O lucro angariado com a venda de cartões para jantar e almoço, que custam R$ 30 cada, será revertido em benefício da entidade, que sobrevive com auxílio da iniciativa público-privada. Também haverá venda de artesanato e leilão de camisas oficiais do Internacional e do Grêmio. Em 2020, a Amam completa 50 anos de funcionamento.

O evento tem como idealizador, o ex-jogador e empresário, Ricardo Schoreder, o Piá, radicado em Toledo no Paraná, e diversos outros apoiadores. Em caso de chuva no sábado os jogos serão transferidos para a quadra do colégio Bom Jesus

Por Alan Dick