O Alto Taquari - Cotidiano

O Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam) realiza na noite deste sábado, dia 5, na Igreja Luterana São Paulo, o 38º Festival de Corais. O evento inicia às 19h30min, e terá como convidados o Coral Municipal de Vera Cruz, Coral Herval de Dois Irmãos, Coral Femino Vox 25 de Porto Alegre e Coral Zemer de Porto Alegre que representa a comunidade judaica do estado. A entrada é franca e toda comunidade está convidada. Neste ano o Comam completa seus 44 anos de fundação.

O maestro Adriano Prediger, regente do Comam, revela que na noite o público poderá acompanhar uma variação de estilos musicais. Cada coral tem um estilo único e executará quatro músicas. O fato do Comam estar filiado a Fecors, abre o leque para receber corais diferentes e ao mesmo tempo participar de outros eventos e espetáculos em nível estadual “O público irá se surpreender”, expõe Prediger.

