Geral

O departamento de Tecnologia de Informação (TI) da prefeitura de Arroio do Meio, está tratando dos últimos detalhes para abertura de licitação do sistema integrado de videomonitoramento. A dotação orçamentária de R$ 198 mil foi aprovada pelos vereadores em 4 de setembro.

Além da infraestrutura, e da central, serão instaladas 17 câmeras mediante regime de comodato, que se somarão as câmeras existentes na Praça Flores da Cunha.

De acordo com o coordenador de TI, Cristiano Schneider, a metodologia operacional segue orientações da Brigada Militar e outros órgãos de segurança pública, e vai abranger áreas inseguras e entradas e saídas de localidades.

Haverá central de operação no município e no Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari. O sistema operacional terá filtros forenses que darão mais eficiência analítica do que programas comuns. Algumas câmaras terão zoom de aproximação de até 25 vezes, em torno de 800 metros. Schneider explica que a partir do funcionamento, upgrades serão realizados para ajustes, melhorarias e ampliar o funcionamento.

Por daiane