Música

Um dos eventos que integraram a programação da CulturArte e 29ª Feira do Livro de Arroio do Meio foi o Encontro de Instrumentistas Sons de Arroio do Meio. Realizado no sábado, dia 4, ele culminou com uma grande apresentação, à noite, na Rua de Eventos, reunindo cerca de 120 músicos, de diversas cidades e emocionando o público presente. Durante o dia, os músicos estiveram reunidos na Escola Princesa Isabel, no bairro Rui Barbosa. Na Rua de Eventos, a seleção apresentada contemplou bandas conhecidas como Abba e Queen, seleções da jovem guarda, músicas gaúchas, entre outras.

Conforme o professor de música do município e maestro, Cristiano Leonhardt, integrações como essa, entre grupos musicais, já são realizadas entre escolas da Rede Sinodal de Educação há muitos anos, onde só participam escolas da Rede. “O nosso evento foi inspirado no formato do Sons de Outono, que acontece em Teutônia”, explica.

O grande objetivo foi unificar grupos musicais diversos, desde turmas de flauta a orquestras municipais. Tudo isso, além de proporcionar o contato com um maestro convidado. “Sempre tive o desejo de promover um evento neste formato em Arroio do Meio. Assim conseguimos valorizar nossos músicos, nossa música, conseguimos fazer novos amigos e interagir com as famílias e comunidade”, relata Leonhardt.

O professor destaca ainda a participação expressiva do CPM e do Conselho Escolar da Escola Princesa Isabel, que auxiliaram nas refeições e deram todo o suporte durante os ensaios realizados no sábado de manhã e à tarde. “Quero agradecer a prefeitura e a secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio que acreditaram na ideia e foram parceiros fundamentais para que o evento fosse tão grandioso”, conclui o professor.

Cristiano Leonhardt é regente do Grupo Instrumental da Escola Princesa Isabel, que promoveu o encontro em parceria com a prefeitura. Também atua como professor da Escola Municipal Arlindo Back e coordena o projeto “Tem Música no Museu”.

Maestro convidado

Leonhardt ressalta a importância da presença do maestro convidado, Alberto Sindelar. “Que é um excelente músico e um grande profissional na educação musical”, completa.

Ao ser convidado para participar do Sons de Arroio do Meio, Sindelar prontamente aceitou o convite e fez toda a diferença para que o evento fosse um sucesso. Técnico em Regência Coral, pelo IFRS de Caxias do Sul, ele também é graduado em Música – Licenciatura – Habilitação em Saxofone e pós-graduado em Educação Musical pela Uergs de Montenegro. Sindelar traz no currículo, atuações como instrumentista em mais de 20 grupos e experiências como professor e regente. Como professor, atua no Colégio Gaspar Silveira Martins de Venâncio Aires e também no Projeto “Tem Música no Museu” de Arroio do Meio.

