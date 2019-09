Carta Branca

A frase acima dá título a um livro que terá lançamento na terça da próxima semana (dia 17), no Sesc, em Lajeado, num encontro de portas abertas, que vai das 17h30min até as 20h.

Trata-se do trabalho de vinte mulheres, que escreveram textos curtos especialmente para figurar na coletânea. Todos eles, de uma forma ou de outra, se inspiram na frase: “Tudo no mundo começou com um sim”, frase que desenvolvem cada uma a seu modo. Assim, o livro inteiro gira em torno da mesma sentença e mostra como são variadas – e infindáveis – as maneiras de abordar um assunto ou de exercitar o pensamento. Neste sentido, o livro faz o elogio da criatividade.

Você pode achar pouco. Mas, para as mulheres, historicamente acostumadas a seguir o mando de outrem, não é. Como também não é pouco, reunirem-se em grupo e virem a público falar. Como se sabe, em muitos países, as mulheres são oprimidas muito menos pelas leis do que pelos costumes, os quais as rebaixam ao silêncio e a uma posição de inferioridade social.

A iniciativa da publicação também é significativa por que ocorre em uma sociedade como a atual, sempre tentada a achar que sabe o que é melhor para os outros. Uma sociedade que tende a empurrar todos para uma mesma direção, como se faz com o rebanho, que não pensa, só vai.

Dar-se conta de que há “n” maneiras de estar no mundo, as quais – desde que não afrontem a lei – são perfeitamente válidas, é um passo para a frente.

Também estou metida no projeto do livro. Por isto aproveito este espaço e convido para o lançamento. O evento não é fechado, não é exclusivo para mulheres. Muito pelo contrário! É uma reunião que incentiva a autonomia, que incentiva cada um a escolher o próprio jeito de viver e de ser feliz.

Será uma honra contar com sua presença.

Por daiane